المحكمة التأديبية تبرئ رئيس قسم الإيرادات بالبورصة من تهمة الاختلاس

قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة رئيس قسم الإيرادات بالبورصة المصرية سابقا، لاتهامه بالاختلاس دون وجه حق مبلغ 213000 جنيه من الخزينة عهدته التابعة للبورصة المصرية، وتقدمه ببطاقة تحقيق شخصية لدى تعيينه بالبورصة خلال شهر يناير 2001 موضحا بها أن تاريخ ميلاده هو 22/4/1956 خلافا لحقيقة ميلاده بتاريخ 22/4/1954، وذلك طبقا لصورة قيد ميلاده المستخرجة بعد اكتشاف الواقعة خلال شهر مايو 2014.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 58 ق، المقامة من النيابة الإدارية، جاب الله عبد العظيم غنيم، رئيس قسم الإيرادارت بالبورصة المصرية سابقا وحاليا بالمعاش، حيث ذكرت الدعوى أنه فى الفترة من 2001 حتى 5/5/2014 بدائرة عمله المذكورة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، من شأنه المساس بمصلحة ماليه للدولة، وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المحال عن المخالفات المنسوبة إليه.

>