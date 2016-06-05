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لجنة التضامن بالبرلمان تبحث عن مترجمين للغة الإشارة.. تعرف على الأسباب

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لجنة التضامن بالبرلمان تبحث عن مترجمين للغة الإشارة.. تعرف على الأسباب لجنة التضامن بالبرلمان تبحث عن مترجمين للغة الإشارة.. تعرف على الأسباب
أكدت الدكتورة هبة هجرس ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل فى الوقت الحالى على إعداد قائمة لمترجمين لغة الإشارة لتقدمها إلى وزارة الأوقاف، وذلك بعد ما أعلنت الوزارة عن أن تكون خطب الجمعة فى مختلف محافظات الجمهورية بلغة الإشارة .

وأضافت "هجرس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة تخاطب أهم جمعيات الصم و البكم فى كل جمعية لترشيح مترجمين ، لتعد قائمة فى كل محافظة، وتتقدم بها لوزارة الأوقاف لاختيار المترجمين .


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