"تنشيط السياحة" بالإسكندرية تكشف حقيقة غلق شاطئ العجمى ومن يروجون لخطورته

قال اللواء أحمد حجازى رئيس هئية تنشيط السياحة و المصايف بالإسكندرية ، إنه لا نية لغلق شاطئ العجمى غرب المحافظة ، لعدم وجود أى خطورة على المصطافين .

وأضاف "حجازى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن محاولات الترويج لخطورة الشاطئ و المطالبات بغلقه تأتى من قبل بعض أصحاب المصالح و المستأجرين الذين تم إلغاء التعاقد معهم هذا العام لاستغلالهم المواطنين .

وأوضح "حجازى" أنه تم تشكيل لجنة من قبل المحافظة للوقوف على آمان الشاطئ والتى تـأكدت من عدم خطورته

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