وزير التعليم العالى يتحدى رؤساء الجامعات بالتجديد لرئيس قطاع البعثات لمدة عام

>فى خطوة مفاجئة ، قرر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التجديد للدكتور حسام الملاحى، رئيس قطاع البعثات بالوزارة، بمنصبه لمدة عام آخر، وذلك رغم الخلاف الشديد بين معظم رؤساء الجامعات من جهة و"الملاحى" من جهة أخرى، على إثر الأحاديث الصحفية التى أدلى بها من قبل وأساء فيها لرؤساء الجامعات.

وكشف عدد من رؤساء الجامعات، من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تعهد أمامهم بالجلسة التى أعقبت التصريحات التى أدلى بها رئيس قطاع البعثات وأساء فيها لعدد منهم، بعدم التجديد للملاحى عقابا له على ما صرح به فى حقهم.

ونص القرار، الذى ينشر "اليوم السابع" نسخة منه، على تجديد ندب الدكتور حسام الملاحى، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، رئيسا لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى لمدة عام اعتبارا من 1 يونيو الجارى، على أن تتحمل جامعة عين شمس بمرتبه وبدلاته وكافة مستحقاته المالية التى يتقاضاها من الجامعة والكلية، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى.

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