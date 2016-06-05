أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة الإسعاف تعلن رفع درجة الاستعداد لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

Google+ Print
هيئة الإسعاف تعلن رفع درجة الاستعداد لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة هيئة الإسعاف تعلن رفع درجة الاستعداد لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة
أكد الدكتور أحمد الانصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد فى أسطول الهيئة لتأمين امتحانات الثانوية العامة طبياً.

وقال الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن سيارات الإسعاف مكلفة بمراقبة ومتابعة لجان امتحانات الثانوية العامة للتدخل الطبى ولإسعاف أى حالات تحتاج إلى رعاية طبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، أن سيارات الإسعاف متمركزة بالقرب من لجان امتحانات الثانوية العامة ولجان التصحيح، ووحدات سكن المراقبين وجميع العاملين فى الكنترولات المركزية والفرعية.

وتابع الأنصارى أن الهيئة توفر فرق انتشار سريع للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة لنقل وعلاج الطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات.


>- "كبسولة الامتحان" لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل ورقة أسئلة اللغة العربية وكيفية التعامل معها.. 7 أسئلة حاول التفريق بين الإجبارى والاختيارى.. وقراءة القطعة جيداً وتقسيمها لجمل للتخلص من "بعبع" النحو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365