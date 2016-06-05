هيئة الإسعاف تعلن رفع درجة الاستعداد لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور أحمد الانصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد فى أسطول الهيئة لتأمين امتحانات الثانوية العامة طبياً.

وقال الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن سيارات الإسعاف مكلفة بمراقبة ومتابعة لجان امتحانات الثانوية العامة للتدخل الطبى ولإسعاف أى حالات تحتاج إلى رعاية طبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، أن سيارات الإسعاف متمركزة بالقرب من لجان امتحانات الثانوية العامة ولجان التصحيح، ووحدات سكن المراقبين وجميع العاملين فى الكنترولات المركزية والفرعية.

وتابع الأنصارى أن الهيئة توفر فرق انتشار سريع للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة لنقل وعلاج الطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات.

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