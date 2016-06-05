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اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة تواصل تلقى طلبات الترشح لليوم الثانى

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اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة تواصل تلقى طلبات الترشح لليوم الثانى اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة تواصل تلقى طلبات الترشح لليوم الثانى
تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، اليوم الأحد، تلقى أوراق الترشح للانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادى، حيث تبدأ فى العاشرة صباحا ثانى أيام تلقى الطلبات حتى الثالثة عصرا.

وشهد أمس، اليوم الأول لفتح باب الترشح، حيث تقدم 4 مرشحين على رئاسة نادى القضاة هم المستشارين: زكريا شلش رئيس بمحكمة الاستئناف، وأحمد الغزالى رئيس بمحكمة الاستئناف، ويسرى البربرى رئيس بمحكمة الاستئناف، ومدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، كما تقدم على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم 4 مرشحين منهم المستشار حمدى عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى القضاة حاليًا، فيما تقدم بأرواق ترشحه على مقعد المستشارين، المستشار أحمد المنشاوى.

وتواصل اللجنة تلقيها لطلبات الترشح لانتخابات نادى القضاة حتى الرابعة عصر يوم الخميس 9 يونيو المقبل.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة فى العاشرة، صباح أمس السبت، فى تلقى أوراق الترشح على 17 مقعدًا لمجلس إدارة نادى القضاة هم مقعد رئيس النادى و16 مقعدًا للأعضاء، منها 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، و5 من أعضاء النيابة العامة، ومقعد للمستشارين المتقاعدين.

وتجرى عملية التصويت يوم الجمعة 15 يوليو المقبل.


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