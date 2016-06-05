أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار ليبيا .. رئيس حكومة الوفاق يستبعد تدخلا عسكريا دوليا فى ليبيا

Google+ Print
اخبار ليبيا .. رئيس حكومة الوفاق يستبعد تدخلا عسكريا دوليا فى ليبيا اخبار ليبيا .. رئيس حكومة الوفاق يستبعد تدخلا عسكريا دوليا فى ليبيا
استبعد رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج تدخلا عسكريا دوليا لمكافحة تنظيم "داعش" الذى يزداد تهديده فى ليبيا منذ بروزه فيها أواخر العام 2014.

وأوضح السراج فى مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد "صحيح أننا نحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولى فى حربنا ضد الإرهاب، وصحيح أن تلقينا المساعدة، لكننا لا نتحدث عن تدخل عسكري"، وأشار السراج الذى يعترف المجتمع الدولى بحكومته وتلقى دعما من السلطات السابقة التى كانت تسيطر على العاصمة طرابلس ومن المجموعات المسلحة فى غرب البلاد، إلى ان تدخل قوات برية "يتناقض مع مبادئنا. لذا نأمل فى تجنب" هذا الخيار.

وأضاف "نحتاج فى المقابل إلى صور بالأقمار الإصطناعية، والى مساعدة استخباراتية وتقنية وليس إلى القصف"، وانتقلت إلى طرابلس منذ شهرين وتحاول توحيد ليبيا وممارسة سلطتها على كل انحاء البلاد. لكنها تصطدم بمعارضة حكومة فى الشرق تؤيدها مجموعات مسلحة محلية ووحدات فى الجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وقال السراج للصحيفة الفرنسية الأسبوعية أنه من أجل اعادة اعمار البلاد فان "نهجنا يقوم على ركائز ثلاث: الاقتصاد، الأمن والوفاق الوطنى الذى يرمى إلى الوحدة والمصالحة فى البلاد. نحن نعلم جيدا ان الخلافات بين مختلف الافرقاء تسببت بانقسام البلاد. لكننا نعمل اليوم على توحيدها".

وردا على سؤال عن وجود حكومة أخرى فى ليبيا، اشار إلى انه "هناك فى الشرق الكثير من الاشخاص الحكماء الذين يرفضون هذا الإنقسام"، مضيفا "امل دائما فى اننا سنتوصل إلى اتفاق. يجب اعطاء الفرصة إلى مختلف الفرقاء كى يشاركوا فى مشروعنا لإعادة الإعمار".

وشدد رئيس الوزراء على أن "الانتصار الكامل على تنظيم الدولة الإسلامية فى سرت قريب"، قائلا "بالتالى سيكون بامكاننا السيطرة على كل المناطق التى انتشر فيها. نأمل فى ان تسمح هذه الحرب ضد الإرهاب بتوحيد ليبيا. لكنها ستكون طويلة. والمجتمع الدولى يعلم ذلك".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان