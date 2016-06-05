اخبار الجزائر..الجيش الجزائرى يكشف مخبأ أسلحة وذخيرة على الحدود مع مالى

تمكن الجيش الجزائرى من كشف مخبأ يحوى كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجى مختار ـ على الحدود مع مالى ـ بالناحية العسكرية السادسة، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرى أمس السبت.

وأوضح البيان أنه فى إطار محاربة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر معلومات قدمها إرهابى سلم نفسه، تم كشف مخبأ قرب الحدود فى القطاع العملياتى لبرج باجى مختار يحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة.

وأضاف البيان أن هذه الأسلحة تمثلت فى بندقيتين رشاشتين من نوع (إف ام)، وقاذف صاروخى من نوع (آر بى جى 7)، وقاذف صاروخى من نوع _آر بى جى 2) وأربعة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وتسع بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية هامة من الذخيرة من مختلف العيارات.

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