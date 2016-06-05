7 أطعمة تعالج حب الشباب.. وأكلات أخرى ينبغى تجنبها لسلامة الوجه

أطعمة تعالج حب الشباب

>ومن أبرز الأطعمة التى تساهم فى علاج حب الشباب:

>1.الأطعمة الغنية بفيتامين "أ"

2.فيتامين هـ:

3.الليكوبين:

4.الأوميجا-3:

5.السيلينيوم:

6.الزنك:

7.فيتامين "ب 3":

حب الشباب من المشاكل المرضية الشائعة بين المراهقين والشباب، وتسبب الإحراج للكثير منهم، ورغم استخدام الكثير من الأدوية والكريمات يفشل البعض فى التخلص منها، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى تساهم فى علاج حب الشباب، والأكلات الأخرى التى تجعل الأمر يزداد سوءا، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.>يلعب فيتامين "أ" دورا حيويا فى تكوين خلايا الجلد وعلاج حب الشباب، ومن أبرز هذه الأكلات: الجزر والبطاطا والمانجو والقرع العسلى.>من أقوى مضادات الأكسدة المعروفة، وهو يقى من الشيخوخة المبكرة للجلد، ويساهم فى تعزيز صحة البشرة ومكافحة حب الشباب، ويجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" لأن الجسم لا يستطيع تصنيعه، ومن أبرز هذه الأكلات: المكسرات والخضراوات والفاكهة والطازجة، وزيت الزيتون وزيت جنين القمح.>يوجد فى الطماطم والبطيخ، وهو عنصر رائع مضاد للأكسدة يحمى خلايا البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، وهو ما يحد من الالتهابات ويساهم فى علاج حب الشباب.>الأطعمة الغنية بهذا الحمض الدهنى الصحى تساهم فى علاج حب الشباب، ومن أبرز هذه الأطعمة: سمك السالمون والسردين والتونة والماكريل وعين الجمل وفول الصويا والزيت الحار.>من مضادات الأكسدة الرائعة التى تحمى الجلد من الالتهابات، وتعزز مرونة الجلد، ومن أبرز الأطعمة الغنية به: الأسماك والمكسرات البرازيلية، ولحم الدجاج والأرز البنى.>يوجد فى المحار والكابوريا وفول الصويا والبسلة والعدس والديك الرومى والسودانى، وهو ينظم عمل الغدد الدهنية بالبشرة، وهو ما يساهم فى مكافحة حب الشباب.>يوجد فى التونة والدجاج والديك الرومى والمشروم والبروكلى والسودانى، وهو يساهم فى الحد من الالتهابات الجلدية ومكافحة حب الشباب.

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تزيد من حدة حب الشباب وتشمل: الحلويات والكيك والمشروبات الغنية بالسكر، وأيضا منتجات الألبان لأن أغلب الأبقار يتم حقنها بالهرمونات بغرض تحفيز إفراز كميات كبيرة من اللبن، بالإضافة إلى الخبز الأبيض.

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