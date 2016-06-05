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"فانوس رمضان" فى ورش عمل مجانية للأطفال بالمناطق الأثرية بالإسكندرية

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"فانوس رمضان" فى ورش عمل مجانية للأطفال بالمناطق الأثرية بالإسكندرية "فانوس رمضان" فى ورش عمل مجانية للأطفال بالمناطق الأثرية بالإسكندرية
أعلنت إدارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى بمنطقة آثار الإسكندرية عن تنظيم ورش عمل رمضانية مجانية للأطفال، حول طريقة عمل "فانوس رمضان"، وذلك كل يوم خميس الساعة 11 صباحا بمنطقة أثرية مختلفة بالإسكندرية.

حيث سيتم تنظيم الورشة الأولى يوم الخميس الموافق 9 يونيو بالمسرح الرومانى، والخميس 16 يونيو بمنطقة آثار الأنفوشى، والخميس 23 يونيو بمنطقة آثار كوم الشقافة.

آثار الإسكندرية تنظم حملات توعية لضم كوم الشقافة والسوارى للتراث العالمى
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