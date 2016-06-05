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علي غزال: هذا هو موقفي مع منتخب مصر بقيادة كوبر

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علي غزال: هذا هو موقفي مع منتخب مصر بقيادة كوبر علي غزال: هذا هو موقفي مع منتخب مصر بقيادة كوبر

أوضح علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا موقفه من منتخب حاليا بقيادة هيكتور كوبر في ظل ابتعاده عن الانضمام للفراعنة.

غزال لم ينضم لمنتخب مصر منذ فترة تولي شوقي غريب لقيادة الفريق والتي انتهت في 2015.

وقال غزال في تصريحات لقناة CBC يوم السبت: "اتعجب من عدم حصولي على فرصة في أي معسكر لمنتخب مصر مع كوبر".

وأضاف "على الأقل يتم استدعائي لخوض أحد المباريات ويتم تقييمي".

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وأشار غزال إلى أن أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر اتصل به مرتين قبل أول معسكرين لكن لم يتم استدعائه.

واستطرد "ألعب بشكل جيد مع فريقي البرتغالي ولذلك من الطبيعي أن أنضم لمنتخب مصر، علما بأن هناك أسماء لا تعلب مع فرقها وتنضم للمنتخب".

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