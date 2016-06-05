بيسيرو مدربا جديدا لكوكا في براجا

سيتولى جوزيه بيسيرو تدريب سبورتنج براجا الذي يضم أحمد حسن "كوكا" بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي يوم السبت.

بيسيرو الذي ترك تدريب الأهلي بفسخ التعاقد بالتراضي في منتصف الموسم ذهب لتدريب العملاق بورتو لكنه فشل في تحقيق أي بطولة مع النادي ليعلن النادي إقالته.

وتوصل أنتونيو سالفادور رئيس براجا لاتفاق مع بيسيرو ليتولى قيادة الفريق لموسمين، حسب كل التقارير البرتغالية.

سيعلن النادي البرتغالي رسميا خلال ساعات خلافة بيسيرو للمدرب باولو فونسيكا الذي رحل لتدريب شاختار دونستيك.

جدير بالذكر أن براجا انهى الموسم في المركز الرابع في الدوري البرتغالي، وتوج بلقب كأس البرتغال، ويلعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

السقوط بعد الرحيل من الأهلي

وتولى بيسيرو مهمة تدريب بورتو في شهر يناير الماضي بعد طلبه الرحيل عن الأهلي ليكون مدربا للفريق البرتغالي خلفا لجولين لوبيتيجي الذي رحل لسوء النتائج.

وقاد بيسيرو بورتو في 22 مباراة في كل البطولات وأنهى مسابقة الدوري في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن بنفيكا الذي توج باللقب.

كما أنه خسر لقب نهائي كأس البرتغال أمام سبورتنج براجا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

كما أنه ودع مسابقة كأس الدوري البرتغالي من دور المجموعات بعدما هُزم في آخر مباراتين في دور المجموعات ليخرج من المسابقة دون حصد أي نقطة.