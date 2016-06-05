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اليوم.. حفل لتكريم أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمنيا

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اليوم.. حفل لتكريم أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمنيا اليوم.. حفل لتكريم أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمنيا
تُقيم مديرية التربية والتعليم بالمنيا عصر اليوم الأحد حفلاً لتكريم عدد 25 طالبا وطالبة من الأوائل بالشهادة الابتدائية والإعدادية، تحت رعاية اللواء طارق نصر محافظ المنيا، وذلك بمسرح ديوان عام المحافظة فى تمام الـ3 عصرا.

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تكريم عدد 20 طالبا وطالبة من الأوائل على مستوى محافظة المنيا وعدد 5طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة المتفوقين دراسياً حيث قرر المحافظ منح كل طالب من الأوائل جهاز تابلت ومكافأة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم .

وأضاف أن الاحتفال يأتى بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة، تشجيعا لهم على الاستمرار فى التفوق، وأشار إلى أهمية التعليم والتفوق العلمى فى إفراز جيل قادر على تحمل مسئوليات المستقبل وكذلك دور المدرسة الرئيسى إلى جانب الأسرة فى التربية والتعليم.


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