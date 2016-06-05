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يوفر 600 ألف جنيه شهريا.. "السكة الحديد" تطبق نظاما جديدا لنقل المخلفات

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يوفر 600 ألف جنيه شهريا.. "السكة الحديد" تطبق نظاما جديدا لنقل المخلفات يوفر 600 ألف جنيه شهريا.. "السكة الحديد" تطبق نظاما جديدا لنقل المخلفات
أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة، أن الشركة حققت تحسنا ملحوظا فى مستوى نظافة المحطات والقطارات، وأنه يقوم بجولات مستمرة فى مختلف المناطق لمتابعة أداء العاملين ومستوى نظافة المحطات على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أنهم بدأوا فى تطبيق نظام جديد لنقل المخلفات الناتجة عن أعمال النظافة، من خلال عاملى الشركة، وليس عبر شركات خاصة كما متبع فى السابق، لافتا إلى أن هذا النظام يوفر حوالى 600 ألف جنيه شهريا.


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