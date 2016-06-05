أستاذ قلب: علاج ضغط الدم يقلل فرص الإصابة بالجلطات ونزيف المخ

أكد الدكتور محمد جمال - أستاذ أمراض القلب بطب أسيوط - أن ثلث المصريين فوق الـ25 سنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأن هذه النسبة تزيد بعد سن الـ60 سنة لتصل إلى 90%.

وقال الدكتور محمد جمال خلال مؤتمر "كارديو ألكس"، والذى اختتمت أعماله مساء أمس بالإسكندرية، إنه من المعروف أن علاج الضغط يقلل الإصابة بالجلطات، ونزيف المخ والإصابة بالأمراض الحادة بالشرايين التاجية، وقصور وظائف الكلى، موضحا أن البروتوكولات العالمية وضعت حدّا لمستوى ضغط الدم بعد علاجه إلى أقل من 140 على 90 ملى ميتر زئبقى.

وأشار د. محمد إلى أنه تم إجراء بحث جديد فى الولايات المتحدة الأمريكية اسمه "سبرنت"، وهذا البحث أجرى على 10 آلاف شخص فى 102 مركز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف د. محمد: "وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين كل مجموعة 5000 مريض، المجموعة الأولى تم علاجهم بخفض ضغط الدم إلى أقل من 140 على 90، والمجموعة الأخرى أقل من 120 على 80، وكانت النتيجة تقليل نسبة الوفيات بنسبة 27% فى الجزء الذى تم علاجه بخفض الضغط إلى أقل من 120 على 80، وقلت نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الشرايين التاجية للقلب وهبوط القلب الاحتقانى بنسبة 25%، وهذا قد يغير فى البروتوكولات العالمية فى علاج ضغط الدم".

ونصح د. محمد مريض ضغط الدم بتجنب الزيادة فى الوزن، والتدخين وتقليل الملح فى الطعام، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وتناول الأطعمة المحتوية على الخضراوات والفواكه، وممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا فى الهواء الطلق أو لمدة 5 أيام فى الأسبوع على الأقل.

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