قوات موالية لرئيس الحكومة الليبية: دخلنا سرت وأيام قليلة تفصلنا عن تحريرها

قال العميد محمد الغصرى، الناطق باسم عمليات البنيان المرصوص "العمليات الخاصة لمكافحة داعش"، إن القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى دخلت مدينة سرت للقضاء على تنظيم داعش، موضحة أن العملية انطلقت وفقا للقرار رقم 1 بتاريخ 5 مايو الماضى الصادر من المجلس الرئاسى، وأنه تم الانطلاق يوم 13 مايو لتحرير "بوقرين والوشكة" ثم تمركز القوات فى المواقع قبيل التقدم نحو مدينة سرت.

وأكد "الغصرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القوات دخلت سرت وأن تنظيم "داعش" الإرهابي يواجههم بالسيارات المفخخة، مشيرا إلى أن أمامهم بضعة أيام للسيطرة على مدينة سرت، موضحا أن الاستراتيجية التى تعتمد عليها القوات هى جمع معلومات من داخل المدينة مع قصف الطيران وتمهيد المدفعية لقوات المشاه كى تتحرك نحو التقدم.

ونفى وجود أى مقاتلين أجانب فى صفوف القوات وأن أغلب القوات من المنطقة الغربية مع وجود دعم لوجيستى من بعض الدول وأن المقاتلين على الأرض ليبيين، موضحا أن القوات تحتاج لذخيرة وأجهزة الكشف عن الألغام للاستمرار فى التقدم، مشيرا إلى إمكانية أن تندمج القوات الليبية فى الغرب مع قوات الشرق لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى.

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