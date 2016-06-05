إقلاع الطائرة المصرية المتجهة للرياض بعد التأكد من سلامتها

أقلعت منذ قليل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الطائرة المصرية المتجهة إلى الرياض من طراز إيرباص ٣٣٠ وعليها ٢٠٠ راكب، بعد التأكد من سلامتها وتبين خلوها من أى تهديد، والتأكد من سلامتها، وذلك بعد قيام رجال المفرقعات بالمطار بفحص الطائرة والحقائب والركاب.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولى قد ألغت إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى الرياض، وقامت سلطات الأمن بإعادة تفتيش الركاب والحقائب، وذلك بعد تلقيها بلاغا من طاقم الطائرة باكتشافهم تدوين رقم ٨٠٠ على مرايا دورة مياه الطائرة، وهو ما أثار شكوكهم وذلك قبل إقلاع الرحلة بدقائق من القاهرة.