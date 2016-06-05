الشركة القابضة للكهرباء: توزيع 8.5 مليون لمبة ليد على المواطنين حتى الآن

قال المهندس الحسينى الفار،نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد إلى شركات التوزيع بلغ 12.5 مليون لمبة حتى الآن.

وأضاف "الفار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ 8.5 مليون لمبة ليد حتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 20 لمبة ليد لاستبدالها باللمبات المتوهجة المستهلكه للطاقة، موضحا أن قرار شركات توزيع الكهرباء الـ9، على مستوى الجمهورية بإلزام المستهلكين الجدد بشراء 10 لمبات ليد مقابل الحصول على عداد كهرباء، يهدف لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

وقال الفار، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار خطة الوزارة، لتوزيع الـ13 مليون لمبة ليد لترشيد الاستهلاك بقدرة 250 ميجا وات، لافتاً إلى أن إلزام المواطنين يأتى فى مصلحتهم بالمقام الأول لما يعود عليهم من تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.

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