اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان فى حفل رسمى وشعبى

تنظم دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأحد، احتفالا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

ويعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

ويحضر الاحتفال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة ،نائبا عن رئيس الجمهورية،وعدد من الوزراء ،ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية، وأعضاء مجلس النواب.

- فتاوى دينية ونصائح نبوية على صفحة دار الإفتاء بـ"فيس بوك" فى شهر رمضان