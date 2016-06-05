السلامة يدشن حملة التبرع بالدم في تمير

دشن رئيس مركز تمير سلامة السلامة، حملة التبرع بالدم في مستشفى تمير العام ضمن برنامج الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية "وطننا أمانة" تحت شعار "شكراً لكم على إنقاذ حياتي"، وذلك بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة.

وقد شهدت الحملة تفاعلاً من قبل منسوبي المستشفى، وموظفي الدوائر الحكومية والمواطنين والمقيمين، وفي نهاية الحملة قدَّم بجاد الحمراني مدير مستشفى تمير العام شكره لرئيس المركز على تدشين الحملة ومشاركته، كما قدم خالص شكره لجميع منسوبي بنك الدم على الحضور والتعاون في سبيل تحقيق أهداف حملة التبرع بالدم.