طبيب المنتخب يكشف لـ في الجول عن ' نوبة الهلع ' التي أصابت رحيل

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن إصابة صبري رحيل الظهير الأيسر قبل مواجهة تنزانيا بنوبة هلع مما أدى لفقدانه الوعي.

وفازت مصر 2-0 على تنزانيا لتتأهل رسميا لنهائيات أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وقال أبو العلا لـFilGoal.com يوم السبت: "رغم الرطوبة وصعوبة الجو للعب كرة القدم لكن اللاعبين عقب المباراة لم يشتك منهم أحدا".

وأضاف "ما حدث في الحافلة قبل المباراة بإصابة رحيل بنوبة هلع وفقد الوعي وهذا يحدث بسبب الأماكن المغلقة والرطوبة العالية".

ثم استطرد "لكن الآن حالته تحسنت كثيرا وليس عنده أي مشكلة.. وعدا هذه الحالة كل اللاعبين في صحة جيدة".

وتصل بعثة مصر إلى القاهرة في الساعة 12 ظهرا.