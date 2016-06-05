رئيس لجنة المسابقات لـ في الجول: تم رفض طلب سموحة بخصوص لقاء الزمالك

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة رفضه طلب سموحة بشأن مواجهة الزمالك في برج العرب.

سموحة يستعد لمواجهة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة بالدوري المصري أحد أيام الثالث أو الرابع من شهر يوليو.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "رفضنا طلب سموحة نقل مباراته أمام الزمالك إلى ملعب برج العرب".

وأضاف "الرفض جاء نظرا لعدم وجود أي أسباب تم كتابتها في طلب سموحة لنقل المباراة من الإسكندرية إلى برج العرب. إلى جانب أن ملعب الإسكندرية كان خيار سموحة الأول بالدوري دون أي تدخل من الأمن".

وواصل "كما تم رفض طلبهم أيضا بخصوص نقل مباراة الإسماعيلي إلى برج العرب".

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة.