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ما بعد التأهل - محمد فاروق لـ في الجول عن.. سلبيات المنتخب والحلم الأكبر ' ليس بعيدا '

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ما بعد التأهل - محمد فاروق لـ في الجول عن.. سلبيات المنتخب والحلم الأكبر ' ليس بعيدا ' ما بعد التأهل - محمد فاروق لـ في الجول عن.. سلبيات المنتخب والحلم الأكبر ' ليس بعيدا '

"يوجد ما يتسبب ف حيرة للمدير الفني لمنتخب مصر".. هكذا تحدث محمد فاروق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر حديثه مع FilGoal.com.

ونجح كوبر في المهمة الأولى بالتأهل لأمم إفريقيا، ويدخل المرحلة الثانية في حلم الوصول لكأس العالم بروسيا 2018.

ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عقب الفوز على تنزانيا 2-0 وانتهاء التصفيات حول تقييمهم لكوبر وسلبيات ومتطلبات المرحلة المقبلة.

ويجيب محمد فاروق لـFilGoal.com قائلا:

"عدم ثبات المستوي الفني لبعض اللاعبين. هو سلبية المنتخب".

"هذا الأمر يضع الجهاز الفني في حيرة. هل يتم اختيار وضم هذا اللاعب أم لا؟".

"إلى جانب الإصابات التي ضربت المنتخب في أوقات حرجة. أيضا في بداية رحلة كوبر مع مصر، مسابقة الدوري لم تكن مستقرة واستمرارها من عدمها كان على المحك".

"ولكن استطاع أن يضع قواما للمنتخب من عناصر صغيرة في السن إلى جانب مجموعة من أصحاب الخبرة ليخلق جيل وفريق واعد للغاية ومبشر".

الحلم القريب

"لابد أن يتوافر الإصرار والعزيمة في كل أفراد المنتخب من لاعبين وجهاز فني واتحاد كرة وإعلام وجماهير. لابد من دعم الجميع للوصول لكأس العالم".

"أرى أن حلم التأهل في المونديال ليس بعيدا".

"لدينا مجموعة محترفة ومميزة للغاية من اللاعبين والكل قادر على صناعة الفارق وتحقيق الطفرة وحلم الملايين".

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فيديو اليوم السابع

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