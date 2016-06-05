' هذا هو الفارق بين منتخب شوقي غريب أو كوبر '

قال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل إن الظروف الحالية ساعدت هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن سابقه شوقي غريب.

وتأهل كوبر إلى أمم إفريقيا بعد غياب ثلاثة نسخ متتالية فشل فيها حسن شحاتة وبوب برادلي ثم شوقي غريب.

وأضاف فريد عبر قناة LTC: "كنا مصممين على الفوز من أجل إثبات جدارة التأهل، والآن نحن نحتل الترتيب الخامس إفريقيا بما يعني التصنيف الأول".

وأضاف "هذا شيء يحسب للجهاز الفني بقيادة المدرب القدير كوبر".

وعن الفارق بينه مع شوقي غريب: "الآن هناك انضباط والتزام ويوجد دوري عام قوي ومسابقات ناشئين مستقرة، كل هذا يؤدي لاستقرار النتائج وترتيب أفضل".

وتابع "يحسب للجيل الحالي ما وصل إليه منتخب مصر، أن نتأهل بعد ثلاث مرات عجاف فهذا إنجاز طيب، وأثق في الجيل الحالي على قدرته في تعويض اخفاقات السابق وإعادة البسمة لجمهور مصر".