منتخب مصر: لهذا السبب غاب الشناوي وشارك الحضري أمام تنزانيا

مشاركة المخضرم عصام الحضري البالغ من العمر 43 عاما بشكل أساسي مع منتخب مصر أمام تنزانيا وجلوس أحمد الشناوي الذي يصغره بـ20 عاما على مقاعد البدلاء طرح العديد من التساؤلات.

وقاد الحضري منتخب بلاده للفوز على تنزانيا 2-0 في المباراة الأخيرة للفراعنة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 والتي تأهل إليها بهذا الانتصار.

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وقال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر في تصريحات لقناة النهار: "الشناوي ابتعد عن المباريات مع فريقه مؤخرا ولذلك لم يشارك".

وأضاف "كان من الطبيعي مشاركة الحضري لغياب حساسية المباريات عن الشناوي".

لم يلعب الشناوي مع الزمالك منذ 19 أبريل الماضي بسبب الإصابة.

سيتنافس الثنائي مع شريف إكرامي على حماية عرين مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون يناير المقبل.

الحضري يجيب - كيف يتعامل مع منافسة الشناوي وإكرامي