دورة تدريبة لـ"مستقبل وطن" بالمنوفية حول "إعداد عضو مجلس محلى"

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنوفية، برئاسة مصطفى بسيوني أمين الحزب، دورة تدريبية بعنوان "إعداد عضو مجلس محلى"، حاضر فيها الدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية المحلية، وذلك ضمن برنامج التدريب والتثقيف لرفع قدرات الشباب وتمكينهم من العمل السياسى بالمحافظة .

وقال مصطفى بسيونى، إن الدورة تناولت مهارات القيادة والعمل الجماعي والسياسى والمفاهيم السياسية الكبرى، وإدارة الحملات الانتخابية، مؤكدا أن الحزب بدأ فى تدريب أمناء الحزب بمكتب المحافظة وأمناء المراكز بالمنوفية.

كما تشمل الدورة محاضرات للتنمية البشرية وبناء الذات، التي تعتمد عليها أسس بناء الشخصيات السياسية الناجحة.

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