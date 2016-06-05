النائب علاء سلام: توصيل الغاز الطبيعى لفوه ومطوبس ضمن خطة 2016/2017

وافقت الشركة القابضة للغازات والمشرعات على توصيل الغاز الطبيعى لمركز فوه بناء على الطلب الذى تقدم به علاء سلام عضو مجلس النواب عن دائرة " فوه ومطوبس" عضو لجنة الطاقة والبيئة.

وقال علاء سلام عضو مجلس النواب، أنه تم الموافقة على إدارج مركز فوه لخطة الغاز الطبيعى 2016/2017، بواقع 4000 وحدة سكنية تقريباً قابلة للزيادة عن طريق خط الغاز بمركز المحمودية بحيرة كمرحلة أولى، وتوصيل الغاز لمركز مطوبس كمرحلة ثانية، وذلك لبعده عن خط الغاز الطبيعى حوالى 13كم تقريباً.

وأضاف سلام لـ"اليوم السابع"، "سوف يتم تحصيل 1500 جنيه على الوحدة +الرسوم لتصل 1680جنيه تقريباً لكل وحدة، وتتحمل الدولة باقى المصاريف".

بالصور.. نائب بكفر الشيخ: تطوير محطات قطارات فوه ومطوبس خلال مرحلتين

>