اجتماعات مكثفة لقائمة "فى حب مصر" بالبحيرة استعداداً لانتخابات المحليات

كثفت قائمة "فى حب مصر " للمحليات بالبحيرة برئاسة النائب البرلمانى السابق عادل شعلان من اجتماعاتها التشاورية لترشيح عدد من أعضائها لانتخابات المحليات، حيث عقدت القائمة اجتماعاً مساء أمس السبت بالمقر الرئيسى لها بمدينة دمنهور بمشاركة عدد من الكوادر السياسية ومنسقى مراكز المحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المستجدات المحلية ومطالب المواطنين بالقرى والمراكز بالإضافة إلى خطة العمل فى الفترة المقبلة، وبحث انضمام بعض القوى السياسية والشعبية والشخصيات العامة لدعم قائمة فى حب مصر للمحليات بمحافظة البحيرة.

فى حب مصر" للمحليات تعلن بدء جولاتها فى المحافظات لرصد مشاكل المواطنين

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