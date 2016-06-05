أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اجتماعات مكثفة لقائمة "فى حب مصر" بالبحيرة استعداداً لانتخابات المحليات

Google+ Print
اجتماعات مكثفة لقائمة "فى حب مصر" بالبحيرة استعداداً لانتخابات المحليات اجتماعات مكثفة لقائمة "فى حب مصر" بالبحيرة استعداداً لانتخابات المحليات
كثفت قائمة "فى حب " للمحليات بالبحيرة برئاسة النائب البرلمانى السابق عادل شعلان من اجتماعاتها التشاورية لترشيح عدد من أعضائها لانتخابات المحليات، حيث عقدت القائمة اجتماعاً مساء أمس السبت بالمقر الرئيسى لها بمدينة دمنهور بمشاركة عدد من الكوادر السياسية ومنسقى مراكز المحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المستجدات المحلية ومطالب المواطنين بالقرى والمراكز بالإضافة إلى خطة العمل فى الفترة المقبلة، وبحث انضمام بعض القوى السياسية والشعبية والشخصيات العامة لدعم قائمة فى حب مصر للمحليات بمحافظة البحيرة.

فى حب مصر" للمحليات تعلن بدء جولاتها فى المحافظات لرصد مشاكل المواطنين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر