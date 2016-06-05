صراع الصفقات - ما الذي يحدث!.. ' أرسنال يفوز على تشيلسي لضم نجم دورتموند '

"نار نار نار" هذا ليس تعليقا على ما حدث في مباراة لأرسنال بالدوري، ولكنه على ما يحدث في سوق الانتقالات الخاص بالنادي اللندني.

جرانيت جاكا صفقة أولى انضمت إلى أرسنال. جيمي فاردي أصبح على أعتاب الانضمام إلى المدفعجية بعدما أجمعت كل المصادر الموثوقة في إنجلترا على اقتراب الصفقة بل وقد يكون الموعد الرسمي يوم الاثنين. مفاجأة تلو الأخرى.

والآن مفاجأة جديدة تُفجرها صحيفة (ذا صن): أرسنال يفوز على تشيلسي في سباق هنريخ مخيتاريان.

وأشارت الصحيفة على حسب مصادرها الخاصة أن مخيتاريان يُفضل الانتقال إلى أرسنال عن تشيلسي.

إلى جانب تكلفة الصفقة لمبلغ 20 مليون باوند على حسب ما ذكرته الصحيفة.

موسم واحد فقط هو ما يتبقى لمخيتاريان مع دورتموند. قبل أن يؤكد وكيل أعمال اللاعب منذ مدة رغبة الأخير في الرحيل.

وكان دورتموند يحاول تجديد عقد اللاعب منذ بداية العام وحتى الآن لم يجدد اللاعب عقده مع تبقي 11 شهرا لمخيتاريان في دورتموند.

ويأتي تعثر الصفقة نظرا لأن رايولا يرغب في إضافة شرط جزائي في عقد مخيتاريان معه دورتموند يسمح برحيل الدولي الأرميني في حالة رحيل توماس توخيل مدرب الفريق عن دورتموند في المستقبل.

مما جعل صفقة رحيل اللاعب قريبة من الحدوث.