بحزن كبير.. العالم يودّع أسطورة الملاكمة المسلم محمد علي

انتقل إلى رحمة الله أول من أمس الجمعة اسطورة الملاكمة الاميركي محمد علي كلاي عن عمر يناهز الـ 74 عاما في فينيكس بولاية اريزونا بعدما خسر معركته الطويلة والاخيرة ضد داء باركنسون "الشلل الرعاش".

وأعلن أحد مستشفيات فينيكس بولاية اريزون، مفارقة أسطورة الرياضة العالمية والشخصية المميزة في تاريخ القرن العشرين للحياة في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، ليخسر التاريخ الرياضي بأكلمه أحد أهم وأبرز الأساطير والشخصيات المؤثرة إيجاباً على المجتمعات كافة، نظير ماقدمه وعكسه من صورة حسنة عن الرياضي النبيل، والقدوة لأقرانه في هذا المجال.

بيل كلينتون: محمد علي شخصية شجاعة لن تتكرر جورج فورمان: جزءٌ مني رحل.. وهوليفيلد معلقاً: كان ملهمي الأول

وفي أول تعليق على وفاته قال بوب غونيل الناطق باسم عائلة بطل الملاكمة السابق "محمد علي كلاي توفي عن 74 عاما بعد صراع مع داء باركنسون دام 32 عاما.. بطل العالم في الوزن الثقيل ثلاث مرات توفي مساء" الجمعة."

وادخل محمد علي كلاي الذي يعاني منذ ثمانينات القرن الماضي من داء باركنسون، الخميس الى مستشفى مدينة فينيكس في ولاية اريزونا، إذ يقيم مع زوجته الرابعة لوني، لمعالجته من مشاكل تنفسية.

وكان كلاي قد ادخل المستشفى مرتين في نهاية 2014 وبداية 2015 بسبب اصابته بالتهاب رئوي والتهاب في جهاز البول.

كاسيوس كلاي هو الاسم الأول للملاكم الراحل قبل اعتناقه للإسلام، والذي كان قد اصر على تعلم الملاكمة لينتقم من صبي سرق دراجته الهوائية عندما كان طفلا، موقف بسيط يحدث لأي طفل انعكست إيجاباً، وقدمت لرياضة الملاكمة أسطورته الأولى.

وبسرعة اخذ يحقق بفضل قوة قبضتيه، النصر تلو الآخر واصبح بطل دورة الالعاب الاولمبية في روما في 1960 ثم بطل العالم حسب تصنيف الجمعية العالمية للملاكمة في 1964 بفوزه على سوني لينستون بالضربة القاضية في الجولة السابعة. وقد غير اسمه الى محمد علي بعد اعتناقه الاسلام في 1964.

وبعد أن أصبح بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل، صدم الرجل الذي لايتكرر في رياضة الملاكمة، الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 1967 برفضه اداء الخدمة العسكرية والتوجه للقتال في حرب فيتنام. وبدأت القصة خلال شهر فبراير من العام 1966 حين قال في تصريحه شهير له " الملقب هنا بالزنجي سيذهب بعيدا عن أمريكا بآلاف الأميال ليرمي القنابل و ينهال بالرصاص على أشخاص أبرياء لم يزعجونا أبدا، سأقول مباشرة لن أذهب إلى الحرب"

هذا التصريح الشهير لم يمر مرور الكرام.. سجن محمد علي وجرد من الالقاب التي حصل عليها ومنع من ممارسة الملاكمة لثلاث سنوات ونصف السنة بعدما اغضب غالبية الرأي العام الأميركي، لكن آخرين رأوا فيه أحد أعمدة الثقافة، واصبح مجددا بطل العالم في عام 1974 حسب تصنيف الجمعية العالمية والمجلس العالمي بفوزه بالضربة القاضية في الجولة الثامنة على جورج فورمان في لقاء تاريخي شهير أطلق عليه لقب "معركة في الادغال" كون اللقاء أقيم في مدينة كينشاسا بزائير التي اصبحت اليوم جمهورية الكونغو الديموقراطية.

كلاي واصل رحلة النجاحات حتى خسر لقبه بالنقاط امام ليون سبينكس في 15 فبراير 1978، إلا انه عاد للتألق واستعاد لقبه في سبتمبر من العام نفسها.

وفي عام 1979 قرر كلاي عدم الاستمرار في الركض والقتال داخل حلبات الملاكمة، لكنه اضطر للعودة الى الحلبة بعد عامين وفي سن التاسعة والثلاثين بسبب إساءته ادارة ثروته.

قرارٌ جريء لم يكن في مصلحة الأسطورة محمد علي كلاي، ففي أكتوبر من العام 1981 مُني بهزيمة ساحقة أمام مواطنه لاري هولمز الذي كان اقوى منه بكثير، لكنه اصر على مواصلة العمل، وفي شهر ديسمبر من العام نفسه هزم مجدداً أمام تريفور بيربيك وكانت تلك آخر مباراة يخوضها.

هزيمة.. قرر معها كلاي رمى القفازات بشكل نهائي وعدم اللعب مجدداً بعد 56 فوزا في 61 مباراة بينها 22 بطولة للعالم.

في عام 1996 بدأ المرض ينهش في جسد كلاي القوي، حين زادت مظاهر داء باركنسون "الشلل الرعاش" عليه، وبدا ذلك واضحاً في حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في اتلانتا.

وفي 2005، منح وسام الحرية الرئاسي وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.

وقل ظهوره علناً وأصبح من النادر تواجده في المحافل الرياضية، وكان آخر تجمع عام شارك فيه في فينيكس، حين أقيم عشاء لجمع تبرعات للابحاث لمكافحة داء باركنسون.

في عام 1987 أطلق محمد علي كلاي تصريحه الشهير مع بداياته الأولى للمرض بقوله "الله اصابني بمرض باركنسون لأرى أنني لست سوى مجرد رجل مثل الآخرين ولدي نقاط ضعف مثل الجميع".

•ردود فعل كبيرة صاحبت رحيل الأسطورة كلاي

وأثار اعلان وفاته سلسلة من ردود الفعل في جميع انحاء الولايات المتحدة وخصوصا في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، إذ حظي بإشادات كبيرة اتفقت جميعها على أنه رجل صاحب أثر في تاريخ الولايات المتحد الأمريكية.

وقال متعهد مباريات الملاكمة الشهير بوب اروم "لا شك أنه اكثر شخص، كان رياضيا كبيرا وشخصا يعرف كيف يعبر عن نفسه ويسمع صوته وكان يقول بصوت عال وقوي ما يؤمن انه صحيح".

اما الفيليبيني ماني باكياو الذي فاز بلقب بطل العالم مرات عدة واعتزل مؤخرا فقال "خسرنا عملاقا. الملاكمة استفادت كثيرا من مواهب محمد علي لكن ليس بقدر استفادة البشر من انسانيته".

بطل العالم السابق في الوزن الثقيل جورج فورمان، والذي هزمه محمد علي في اشهر نزال في التاريخ قال في أول تعليق رسمي له عقب وفاة صديقه "علي، فريزر، وفورمان، كنا نحن الثلاثة شخصاً واحدا جزء مني رحل، والواقع أنه الجزء الأكبر".

أما مايك تايسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل فقال عبر حسابه الشخصي بتويتر:" رحل البطل.. سندعو له.. أيها المميز ارقد بسلام".

من جهته قال بطل العالم السابق للوزن الثقيل ايفاندر هوليفيلد في ردة فعله على رحيل الأسطورة كلاي "انها خسارة ثقيلة، كنت اريد ان اكون مثله، لقد ألهمني. سألني في احد الايام اذا كنت اريد تحطيم رقمه القياسي (توج علي بلقب بطل العالم للوزن الثقيل 3 مرات، واجبت كلا، لان ذلك يعني أنه يتعين علي ان اخسر احد نزالاتي، لكن العودة بعد الخسارة تظهر مدى القوة وهذا ما برهنه علي طوال مسيرته".

بطل العالم السابق لوزن الوسط الذي لم يخسر في 49 مباراة واعتزل شابا فلويد مايويذر قال في تصريح خاص عقب انتشار خبر وفاة النجم محمد علي كلاي: "لقد خسرنا اسطورة، بطلا كبيرا وشخصا رائعا. إنه احد الذين فتحوا لي الطريق لأكون كما انا الان... الكلامات لا تكفي ولا تعطيه حقه لما قدمه لرياضتنا. بالنسبة إلي شخصيا، علمني الا أشعر بالخوف ابدا".

أما أشهر وأبرز منظمي مباريات الملاكمة بالعالم دون كينغ والذي بدا عليه الحزن على رحيل كلاي فقال:" كان شخصا رائعا ليس فقط كملاكم لكن كأيقونة ايضا.. لن يموت محمد علي اطلاقا.. لن يموت محمد علي، ذكراه ستبقى الى الابد".

بطل العالم سابقا في 6 اوزان مختلفة ومنظم مباريات حاليا اوسكار دي لا هويا، : "انه الملاكم الذي منح رياضة الفن النبيل عصرها الذهبي وجعلها شعبية. كان علي يجسد الشجاعة، لم يختر اطلاقا السهولة اكان على الحلبات او خارجها. لقد بحث عن العظمة في كل ما قام به".

المرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية بأمريكا قال عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر" :"مات محمد علي عن عمر 74 عاما.. بطل حقيقي كبير وشخص رائع، سنفتقده كثيرا".

أما المنظم الشهير لمباريات الملاكمة بوب اروم فعلق بقوله: "من دون ادنى شك انه الشخص الاكثر تأثيرا في حقبتنا، انه رياضي عظيم، كان الجميع ينصت اليه لانه كان يدرك ماذا يقول ولا يتردد عن الافصاح عن رأيه بشجاعة".

•كلينتون يثني على البطل الراحل

بعث الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون تعازيه لأسرة بطل الملاكمة العالمى في الوزن الثقيل محمد علي كلاي، واصفا إياه بـ" الشجاع في الحلبة والملهم للشباب والعطوف على المحتاجين".

وقال كلينتون في بيان رسمي نشر له "منذ اليوم الذي حصل فيه على الميدالية الذهبية الأولمبية في عام 1960 ،علم عشاق الملاكمة في مختلف انحاء العالم أنهم يتابعون مزيجا من الجمال والرشاقة، السرعة والقوة" وقال إن هذه الصفات قد لا تجتمع معا فى شخص واحد مرة أخرى.

وأضاف"لقد شاهدناه وهو يكبر وينمو من شاب واثق بنفسه لديه طموح جارف ، الى رجل متدين لديه قناعات دفعته الى الاقدام على اختيارات صعبة نجح فى التعايش مع عواقبها بنجاح ونال محبة الجميع".

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