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World War Z يحتل المركز الأول عالميا بتحقيق 100 مليون دولار بنهاية الأسبوع الحالي

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World War Z يحتل المركز الأول عالميا بتحقيق 100 مليون دولار بنهاية الأسبوع الحالي World War Z يحتل المركز الأول عالميا بتحقيق 100 مليون دولار بنهاية الأسبوع الحالي

كتب : نورهان طلعت منذ 19 دقيقة

واصل فيلم براد بيت الجديد World War Z تقدمه ونجاحه، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر العالمي، بعد أن جمع إيرادات بلغت 70.1 مليون دولار في نهاية الأسبوع الحالي، ووصل إجمالي إيراداته في أمريكا والعالم إلى 263 مليون دولار بعد عشرة أيام من عرضه.

ووصل مجموع إيرادات الفيلم في شباك التذاكر العالمي خارج أمريكا إلى 135 مليون دولار بعد نهاية الأسبوع الحالي، تُضاف إلى إجمالي إيراداته في أمريكا التي بلغت 128 مليون دولار، بعد أن جمع 29.8 مليون دولار في الأسبوع الثاني من عرضه.

وتدور قصة الفيلم حول موظف الأمم المتحدة جيري لين (بيت)، الذي يسافر حول العالم في سباق مع الزمن لإيقاف وباء مدمر أسقط الجيوش والحكومات، ويهدد البشرية نفسها.

وحصل World War Z على تقدير +B في استطلاعات رأي المشاهدين، ما يكشف مدى نجاحه، بينما يستمر عرضه في أنحاء العالم هذا الصيف، ولا يزال من المنتظر عرضه في ثُلث أسواق العالم تقريبا، حيث سيبدأ الأسبوع المقبل في فرنسا، بالإضافة إلى عروض تالية في دول أخرى، منها إسبانيا واليابان في وقت لاحق هذا الصيف.

World War Z من إخراج مارك فورستر الذي أخرج سابقا أفلام Finding Neverland وThe Kite Runner وQuantum of Solace، ومن إنتاج براد بيت، الذي يشاركه في البطولة ميراي إنوس وماثيو فوكس، ويعرض حاليا في دور العرض المصرية.

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