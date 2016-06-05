أوقاف الوادى الجديد تنظم اليوم احتفالية بمناسبة رؤية هلال شهر رمضان

تحتفل محافظة الوادى الجديد برؤية هلال شهر رمضان فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك حرصا من المحافظة على إحياء المناسبات الدينية، حيث وجهت المحافظة الدعوة للمواطنين لحضور الاحتفالية والمشاركة فيها.

وصرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن المحافظة ستنظم موكبا بعنوان "أهلا رمضان" يطوف الأحياء الرئيسية لمدينة الخارجة ويشارك فيه عدد من الهيئات التنفيذية والشعبية بالمحافظة احتفالا برؤية هلال شهر رمضان.

وأكد صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، أن المديرية ستنظم احتفالية دينية بعد صلاة المغرب بالمجمع الإسلامى الكبير يحضرها المحافظ وعدد من القيادات بالمحافظة احتفالا برؤية هلال شهر رمضان.