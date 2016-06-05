محمد المانع في ذمة الله

محمد المانع

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالله المانع مدير التعليم في منطقة الوشم سابقاً ورجل التعليم في محافظة شقراء وأحد أعيانها عن عمر يناهز 86 عاماً، وتقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم في جامع الملك خالد بأم الحمام بالرياض، والعصر في جامع المهنا بشقراء، ويوارى جثمانه الثرى في شقراء.

"الرياض" تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأبناء الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والعزاء موصول لإخوانه عبدالعزيز وعبدالرحمن وخالد، وعمه عبدالرحمن، وإلى زوجته وبناته وأنسابهم، وكافة أفراد أسرته.

ويتلقى العزاء على جوالات أبنائه: د. عبدالله 0505464054 وهو أحد منسوبي جامعة الملك سعود، الأستاذ أحمد 0505464055 من منسوبي معهد الإدارة، م. عمر 0505464056 من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، م. أيمن 0505126130 من منسوبي بنك ساب، والأستاذ عبدالرحمن 0505126822 مدير شركة المانع للسيارات.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).