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المخلفات بطريق سدوان القديم تشوه البيئة وتهدد المارة

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أدى رمي النفايات ومخلفات البناء على الطريق القديم في قرى سدوان بمركز بللسمر، والذي كان جزءا من طريق أبها - الطائف قبل تغيير مساره قبل سنوات، إلى تضييق الطريق وتشويه البيئة المحيطة فيه.

وأوضح حسن الشهري أحد مرتادي الطريق، قائلاً "إن الطريق أصبح ضيقاً جداً وخطيراً ومشوهاً للبيئة الجميلة، بفعل عدم الاكتراث البيئي من فئات من المجتمع، رغم ان الطريق لا يزال يستخدم ولو لغرض التجول في تلك الاماكن"، مبيناً أن مخلفات البناء والنفايات تلقى في الطريق.

وطالب الشهري البلدية بمتابعة المكان وتنظيفه وتوعية الناس بعدم رمي المخلفات فيه، لأن هذا فيه تشويها للبيئة، مشيراً إلى أن الامطار قد جرفت التربة من تحت الاسفلت في بعض اجزائه، مما يهدد بانهيار الطريق القديم على الطريق الجديد الذي يقع اسفل منه، مما قد يتسبب في حدوث كارثة لا سمح الله.

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