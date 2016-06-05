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د. الضاحي: 340 طبيباً بالمدينة غير معترف بدبلوماتهم

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دعا د. سالم الضاحي استشاري الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة إلى الاعتراف بدبلوم الطب المنزلي من خلال المجلس العلمي لطب الأسرة والمجتمع بالهيئة للتخصصات الصحية أسوة بدبلوم التمريض للطب المنزلي مع وجود أكثر من 340 طبيباً يعملون في القطاعات الصحية بحاجة إلى برامج تدريبية معترف بها مشدداً على أهمية وحاجة المجتمع لتخصص الطب المنزلي كباقي التخصصات الطبية داعياً أن يكون له مجلس متخصص.

يُذكر أن عدد المستشفيات المطبقة لبرنامج الطب المنزلي بالمنطقة (13) مستشفى كما بلغ إجمالي عدد المرضى المسجلين بخدمة الطب المنزلي حتى نهاية الربع الثاني من العام الهجري 1437هـ (5994) مسجلاً، في حين بلغ عدد زيارات إدارة الطب المنزلي بصحة المدينة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي (154569) زيارة.

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