«كورنيش» جدة الشمالي.. إنجاز 30% من المرحلتين الرابعة والخامسة

تواصل أمانة محافظة جدة تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة حسب الخطط المزمنة لتنفيذ هذا المشروع الترفيهي المتميز على شواطئ عروس البحر الأحمر ويتضمن المشروع إنشاء العديد من المشروعات الترفيهية ومواقع للتلفريك الترفيهي والتاكسي البحري وللملاهي المائية وممشى ويمتد المشروع من ميدان النورس جنوبا إلى مسجد السيدة فاطمة الزهراء شمالًا وقد سبق وان قامت امانة محافظة جدة في هذا الصدد بتنفيذ وتطوير المراحل من الأولى والي الثالثة والتي تمتد من ميدان النورس حتى حرس الحدود جنوباً بطول يقدر بـ 3،5 كلم وشملت توسعة وتطوير الارصفة وممرات المشاة وانشاء تقاطعات حواجز السلامة والبنية التحتية بالإضافة مساحات واسعة للمشاة بالواجهة البحرية وبزيادة رقعة المسطحات الخضراء والتشجير الى جانب صيانة سقالة الصيد بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون ريال.

د. أبوراس: التأسيس لمشروعات استثمارية في الموقع

إنجاز 30% من المشروع

ومشروع المرحلة الرابعة والخامسة يسير حسب الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما يقدر بنسبة 30%. ويمتد مشروع تطوير الكورنيش الشمالي فـي مرحلتيه الرابعة والخامسة بطول 4,5 كم على امتداد الساحل من ميدان النورس شمالاً إلى تقاطع الكورنيش الشمالي مع شارع جبير بن الحارث وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بثمان مائة مليون ريال (800 مليون)، ويتميز المشروع بخدمات لجميع الفئات والأعمار حيث سيتضمن منطقة ترفـيهية وشواطئ رملية وجلسات مظللة ومسرحاً مكشوفاً ومنطقة ألعاب للأطفال وممرات وجسر للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر ومارينا لليخوت والتاكسي البحري بالإضافة الى الخدمات والمواقف والمسطحات الخضراء, كما تم الانتهاء من تصاميم المرحلتين المتبقيتين من مشروع تطوير الكورنيش الشمالي الذي يبدأ من حرس الحدود وينتهي بمسجد الرحمة.

إنشاء رصيف بحري لهواة الصيد ومواقع للتلفريك والتاكسي البحري

وبلغت نسبة الإنجاز الكلي في الأعمال البحرية نحو 45% وتحتوي على إنشاء رصيف بحري لصيد الأسماك بطول 140م داخل البحر وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وجاري العمل في أعمال التشطيبات،

محطة للتاكسي البحري

كما تتضمن الأعمال بناء محطة للتاكسي البحري بطول 70م داخل البحر حيث تم إنجاز 75% من الأعمال الخرسانية وسيتم البدء في التجهز لأعمال التشطيب فور انتهاء الأعمال الخرسانية، كما تم إنشاء جدران استناديه لمناطق الشواطئ الرملية بطول 750 متر طولي وأنجز نحو 90% من الأعمال الخرسانية وجاري العمل في أعمال العزل والردم.

فيما يجري العمل على إنجاز الأعمال الإنشائية والتي تحتوي على مباني دورات مياه عامة ومباني للاستحمام وغرف تبديل الملابس وأكشاك للاستثمار ومبنى للتحكم بجميع أنظمة المشروع ويشمل توصيله مع نظام أمني متكامل وقد تم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الخرسانية وجاري التجهيز للبدء في أعمال التشطيبات، كما يحتوي المشروع على إنشاء جسر حديدي للمشاة ذو تصميم مميز يربط شارع الأمير فيصل بن فهد مع ميدان النورس والكورنيش والذي تم صب القواعد وتجهيزها بنسبة 70% وجاري العمل في تجهيز العناصر الإنشائية للجسر.

اهتمام بالواجهة البحرية

قال أمين امانة محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ان مشاريع الواجهات البحرية تحظى بدعم واهتمام كبير من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث إن مشروع استكمال تطوير الواجهة البحرية للكورنيش الشمالي يُضاف لمنظومة مشاريع تطوير الواجهة البحرية لعروس البحر الأحمر، والتي تسعى الأمانة للاستفادة من مقوماتها المتوافرة وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، كما يشكل إضافة مهمة ولمسة جمالية جاذبة لشواطئ جدة؛ كون التطوير وَفر مساحات كبيرة وعناصر جمالية وبنية تحتية متكاملة.

خدمة كافة الفئات

وتتميز مشاريع تطوير الواجهة البحرية للعروس البحر لاحمر بالحرص في المشاريع التي تقدمها خدمة كافة الفئات والاعمار حيث سيتضمن منطقة ترفيهية وشواطئ رملية وجلسات مظللة ومنطقة العاب للأطفال وممرات وكوبري للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر بالإضافة الي العديد من الخدمات الترفيهية الأخرى .

وأوضح الدكتور هاني أبو راس امين امانة جدة ان تطوير الواجهة البحرية للمرحلتين الرابعة والخامسة، ما هو الامتداد للمراحل السابقة والتي ستحظى بالعديد من المشاريع الاستثمارية الذي تم التأسيس لبعضها.

وكانت محافظة جدة قد شهدت تطوراً ملحوظاً في واجهتها البحرية في الأعوام الخمس الماضية بدأت بتنفيذ تطوير الكورنيش الأوسط والذي يمتد من قصر السلام حتى نادى الفروسية جنوباً يقدر بطول 3.5 كلم وشمل التطوير رصف الممرات وزيادة المساحات الخضراء والحدائق وانشاء نوافير مياه ومجسمات مائية الى جانب مقاعد ومناطق مظللة لألعاب الأطفال وتقاطعات للمشاة ومواقف للمتنزهين تتسع ل 800 سيارة، بالإضافة لتطوير ممشى شارع فلسطين «1،2 كم من تقاطع الأندلس شرقا وحتى طريق الكورنيش غربا» بتكلفة إجمالية بلغت 188،307،134 ريال وتضمن الكورنيش الأوسط متحف مفتوح للمجسمات الجمالية على مساحة 7 كم، وسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر متحف مفتوح في العالم.

استراحات ومماشٍ رملية

جلسات بمحاذاة للبحر

تطوير المرحلة الرابعة والخامسة بالكورنيش

مشروع التلفريك

مواقع لهواة الصيد

العين.. إحدى المشروعات الترفيهية التي تنتظرها جدة

مواقع إستراحات بالكورنيش (عدسة/ محسن سالم)