جمعية الأطفال المعوقين بعسير تحقق جائزة أبها

احتفاء بطفلة من منسوبات الجمعية

حصل مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير على جائزة أبها للخدمة الوطنية بتتويج من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة جائزة أبها مساء الخميس في احتفال الجائز بفندق قصر أبها.

الحمادي: الجائزة ستمنحنا المزيد من المسؤولية لمضاعفة الجهد

وبهذه المناسبة؛ عبر منسوبو الجمعية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد على هذه الرعاية الكريمة وهذا التتويج الذي يفتخر به جميع منسوبي الجمعية وقالوا هذا التتويج يبعث على الفخر والاعتزاز والفرح والسرور.

فيما تحدث الدكتور صالح الحمادي مدير المركز قائلا "إنني سعيد جداً بحصول المركز على هذه الجائزة التي لها قيمتها الكبيرة.. وشكر الحمادي رئيس مجلس إدارة جائزة أبها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد عبدالعزيز أمير منطقة عسير وكل القائمين على هذه الجائزة.

وعن حيثيات حصول المركز على هذه الجائزة قال الحمادي: "إننا ومنذ بداية المركز في العام 6/6/1434 ونحن نتطلع إلى تقديم رعاية مميزة في التعليم، والتأهيل، والعلاج لأكبر عدد ممكن من أطفال المنطقة المعوقين وهو ما حدث بفضل من الله؛ إذ تم تقديم هذه الخدمات من قبل مختصين وقد كان من شأنها تحُسن العديد من الحالات، وبشكل ملحوظ.. ولعل القصص التي نشرت في عدد من وسائل الإعلام مؤخرا كقصة الطفلة فاطمة التي التحقت بالمركز وهي لا تمشي مطلقاً، ثم استطاعت المشي، وقصة الطفل مهند الذي كان لا يتحدث واستطاع النطق ببعض الكلمات وكذلك مطر الذي كانت إعاقته شبه كاملة ثم استطاع أن يتغلب على جزء كبير منها بفضل الله ثم بفضل العاملين في المركز كل هذه النماذج لهي ما نفخر به حقاً، ونشعر معها بالسعادة الحقيقية.

وأضاف الحمادي "أما فيما يتعلق بحيثيات حصول المركز على الجائزة فعلى ما سبق "فإن المركز يعتبر هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم الرعاية المجانية والمتخصصة للأطفال المعوقين في العلاج والتعليم والتأهيل، كما أنه يخدم أكثر من 100 طفل يومياً، بالإضافة لوجود قائمة انتظار أخرى؛ كما شارك المركز في العديد من الفعاليات، والأنشطة المجتمعية، والتي كان لها الدور الأكبر في التعريف به، والتعرف عليه، ولديه خطة سنوية للمشاركة في كل الفعاليات في المنطقة بشكل مستمر؛ وقدم المركز لفئة المعوقين من الكبار العديد من الخدمات لعل من أهمها: (ملتقى توظيف المعوقين والمعوقات) الذي يقام مرتين في العام بمقر المركز، وقد استطاع توظيف أكثر من 112 من المعوقين والمعوقات في عدد من الشركات والمؤسسات في المنطقة؛ كما أقام المركز مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للأطفال المعوقين في دورتها الثامنة عشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية. وقد تمت مشاركة 68 من مختلف فئات المعوقين في هذه المسابقة، كما استطاع المركز توقيع اتفاقيات تعاون بناءة مع العديد من الجهات في المنطقة وهو ما أسهم إلى حد كبير في خدمة المركز وتحقيق أهدافه -جامعة الملك خالد - المستشفى السعودي الألماني - صحيفة الوطن - فندق ميركيور - صحفية عكاظ بالإضافة إلى اتفاقات تطوعية وإنسانية من بعض الجهات والأفراد. كما حرص المركز على زيارة العديد من الشخصيات المهمة سواءً من الأفراد، أو المؤسسات الحكومية والخاصة -أكثر من 80 شخصية في سجل زيارات المركز- وأقام المركز ملتقى مسؤولي الجمعيات الخيرية في المنطقة بمقر المركز. وأقام أيضاً بطولة رياضية لأبناء المنطقة على كأس الجمعية لأول مرة، وبمشاركة المعوقين في المنطقة؛ كما احتفل المركز في كل عام باليوم العالمي للإعاقة بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة؛ وقد ساهم المركز بخدمة مالية وأجهزة تعويضية لأكثر من 149 أسرة محتاجة، كما تمت تجربة برنامج -جرب الكرسي- من قبل أكثر من 1000 شخص من خلال إقامته في الجهات الحكومية والمجمعات التجارية. يذكر أن البرنامج قد شرف بتجربة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند انطلاقته، واختتم الحمادي حديثه بقوله " إن ما ذكرته هنا ليس إلا بعضاً مما حققه المركز، وإننا دائبون بإذن الله إلى تحقيق المزيد في المراحل القادمة".

أمير عسير يصافح طفلاً من الجمعية

من أبناء الجمعية المشاركين في حفل الجائزة