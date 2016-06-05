مشايخ الشمل بجازان يشددون على أهمية حماية الوطن ومكتسباته

شدد مشايخ الشمل في منطقة جازان، على أهمية حماية الوطن ومكتسباته، وذلك خلال حفل نظمته لهم اللجنة الأمنية في شرطة جازان لدورهم في الأمن من خلال توجيهاتهم لقبائلهم وعشائرهم.

ونوه د. سعد المقرن وكيل إمارة منطقة جازان، في كلمة له، بما شاهده من تلاحم بين مشايخ شمل جازان، والجهات الأمنية، ما يسهم في فرض الحالة الأمنية في المنطقة، وتسهيل مهمات الجهات الأمنية والتعاون المثمر بينهم، مثمناً دور شرطة المنطقة في تنظيم الاحتفال.

وقال اللواء ناصر الدويسي رئيس اللجنة الأمنية الدائمة مدير شرطة منطقة جازان، إن الاحتفال بمشايخ الشمل بالمنطقة وتكريمهم نظراً لأدوارهم الفاعلة وإسهاماتهم، وامتداداً لجسور التعاون المثمرة التي تربطهم مع إدارات ومراكز الشرط والأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى. وأضاف: «إنهم عيون ساهرة على الوطن ومكتسباته وجهودهم تساهم فيما يخدم الجوانب الأمنية بالمنطقة».

وقال الشيخ مشبب المالكي في كلمه له ألقاها نيابة عن مشايخ الشمل: «مكن الله لهذه البلاد قائداً شهماً وفيّاً هماماً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، كما شد أزره بولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجعلهم قدوة وجعل فيهم نخوة العرب وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم».

وأضاف: «باسمي وباسم قبائل بني مالك، نقف مع الدولة فيما اتخذته من حفظ للأمن وتحقيق للعدل، ونحن جنود للوطن ودروع في كل وقت وحين».

من جهته، قال منصور بن مديش شيخ نائب شيخ شمل قبائل بني شبيل بمحافظة صامطة، إن «المساس بأمن وأمن الوطن لا يقبله عاقل، فنحن في بلد لا يستحق العيش فوق أرضه من لا يذود عن حماه وأن يكون ولاؤه لحكامه الذين يشرعون حكم الإسلام وسنة نبيه في كل الأمور، نقف في الصفوف الأمامية ولن ننظر للخلف».

فيما ذكر الشيخ علي بن ولي الحكمي شيخ شمل قبايل الحكامية، إن علاقة القيادة والشعب هي سر نجاح هذه البلاد المباركة، وهي في الوقت ذاته رسالة للطامع والحاقد، فالشعب يقف خلف قيادته، ولاءً وطاعة.