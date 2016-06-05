وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية يرفض قرار وزير الداخلية بحل جهازين

رفض وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، المهدى البرغثي، قرار وزير الداخلية ورئاسة الأركان، بالحكومة الليبية المؤقتة، والخاص بحل جهازى (قوة المهام الخاصة، وكتيبة الإسناد الأمنى)، معتبرا أن القرارين "لا مبرر لهما"، وأنهما اتخذا لـ"شق الصف وزرع الفتن".

وأعتبر البرغثي، فى بيان له مساء اليوم السبت أن "المستفيد الوحيد من هذه القرارات هم الجماعات الإرهابية"، موضحا أن هذه القرارات "تعتبر باطلة".

يذكر أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، محمد المدنى الفاخري، أصدر قرارا بإلغاء "قوة المهام الخاصة"، ويعتقد المراقبون أن القرار جاء على خلفية لقاء جمع بعض قادتها بوزير الدفاع بحكومة الوفاق المهدى البرغثى.

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