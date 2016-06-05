عائلة كلاي تطالب بإحترام خصوصيتها.. وتوقعات بإقامة جنازة مهيبة

طالبت عائلة أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي وسائل الإعلام بإحترام خصوصيتها في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه بعد فقدانه.

وقال أحد المقربين من العائلة إنهم يفكرون في دفنه بمدينة لويفيل، كبرى مدن ولاية كنتاكي في الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم لم يحددوا متى سيوارى الثرى.

وتوقع أن يكون تشييع محمد علي كلاي في جنازة مهيبة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الجالية الإسلامية بالولايات المتحدة تعتبر نفسها من أكبر الخاسرين بوفاته لأنه قدم الإسلام بوجه مشرق ومشرف.

محمد علي كلاي الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاماً، أصيب بمرض الشلل الرعاشي عام 1984 بعد اعتزاله الملاكمة بنحو ثلاث سنوات، لكنه لم يفقد بريقه بين جماهيره من الأجيال المتعاقبة وشارك في الأعمال الإنسانية، وحصل على ميدالية الحرية تكريماً له على ما قدمه من مساعدات إنسانية خيرية، كما حصل على جائزة القيادة العالمية من جمعية تدعم نشاط الأمم المتحدة لدوره القيادي في دعم القضايا الإنسانية.