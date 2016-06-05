صور ساخنة تثير غضب جمهور رزان مغربي وهكذا ردت

أرسل المصور الصحافي محمود عاشور مجموعة من الصور الجديدة للفنانة اللبنانية رزان مغربي وأثارت الصور الشبه عارية جدل شديد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث صدمت رزان جمهورها خاصة وأنها جاءت قبل حلول شهر رمضان بيومين.

وبعد حالة الجدل التي أثيرت جاء بيان إعلامي منسوب إلى مصادر مقربة من رزان تقول فيه أن الصور التي تم إرسالها ونشرها اليوم دون علمها قديمة وتم تصويرها منذ عدة أشهر.

وأضاف البيان أن الصور كانت ضمن العديد من الصور لنشرها في مجلة بعد شهر رمضان في إطار فكرة معينة وأن نشرها بمفردها يخرجها من نطاق الفكرة التي صوروها من أجلها وهي إعلامية تحترم الوطن العربي على الجانب الأخر فستستقر رزان في لبنان لقضاء شهر رمضان كله في إجازة طويلة بعد انتهائها من تصوير الموسم الثاني لبرنامجها "الحياة حلوة".

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