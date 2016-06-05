عبد الفتاح الجريني لـ"سيدتي نت": رمضان يعني لي رائحة الشباكية المغربية

زار عبد الفتاح الجريني مكتب "سيدتي" بالمغرب بعدما غاب عن بلده مدة ثلاث سنوات كاملة، انشغل في ترتيب نفسه والإعداد لأعمال فنية ، آخرها أغنية "جابرا" الهندية في نسختها العربية التي لاقت نجاحاً كبيراً.

لماذا أنت في المغرب ؟

أولا لأنني اشتقت للمغرب كثيراً وللإعلاميين المغاربة رغم أني مقيم في دبي ، إلا أنني مغربي ولا أنسى أحبابي وناسي و أهلي، إقامتي في دبي بحكم انشغالاتي المهنية ، و دبي فتحت لي سوقاً كبيراً لتحقيق حلميالفني وقبلها كنت في السعودية. أحب عملي وأريد أن أعطي الكثير و أجتهد باستمرار لنعطي أحسن ما لدينا بمعية فريق عمل شاب و طموح.

وعائلتك؟

أنا مسؤول عن عائلتي ، والدي توفي منذ ثلاث سنوات وأرعى والدتي و أخواتي البنات ، تزوجت اثنتان منهنّ و بقيت واحدة ، أشعر بالمسؤولية ، فأنا "راجل البيت" ولن أطمئن قبل أن يكون الجميع في أمان .

تزامنت زيارتك مع فعاليات موازين ، هل حضرت بعض الحفلات ؟

للأسف لا ، كنت منشغلاً بعدّة مشاريع و بالتحضير لأعمال جديدة على مستوى الدراما ستكون مفاجأة لجمهوري، وكنت سعيد بأجواء الفن و الفرح في الرباط بفضل موازين الذي يعد مهرجاناً عالمياً بكل المقاييس.

ألم تتلق دعوة للمشاركة فيه؟

ليس بعد، هذا العام انشغلت بالتحضير للألبوم و بأعمال أخرى ، يسعدني أن أشارك في موازين العالم المقبل إن شاء الله هذا شرف كبير لي.

أغنيتك الجديدة " جابرا" حققت انتشاراً فاق التوقعات . ماهو إحساسك؟

إحساس بالمسؤولية والخوف ، يجب أن أكون في المستوى المطلوب دائماً ، كل هذا الحب والإعجاب يثير بداخلي مخاوف وإحساساً بالمسؤولية في نفس الوقت كثيراًوالحمد لله على هذا التوفيق.

هل توقعت أن تكون بهذا النجاح ؟

لا أبداً ، المهم أنني اشتغلت مع فريق العمل بجدية و بصدق لكن فعلاً التجاوب كان جميلاً جداً و رائعاً.

ألم يخلق هذا النجاح أعداء لك؟

و الله لا أعرف لي عدواً ، أتمنى أن تتجدد طاقات الشباب كل يوم و كل منا يعطي الأفضل، هناك مكان للجميع والمنافسة بالنسبة لي وهم ، يجب فقط أن نعمل ونقدم الجودة. العالم يسع الجميع .

هل تفتقد المغرب كثيراً؟

أفتقده لأنني فخور بهويتي لكني ولله الحمد ، لدي أسرة واحدة في المشرق وأتواصل مع عائلتي باستمرار ، كما أن العام الماضي أدينا عمرة أنا و الوالدة في رمضان و كانت فترة لا تنسى من حياتي.

وماذا عن الزواج والاستقرار؟

قسمة و نصيب ستصلني ذات يوم،لكن قبل ذلك يجب أن أؤمن حياتي وأزوج شقيقتي الصغرى أولاً .هذه مسؤوليتي.

من كان أول المهنئين بنجاح الأغنية؟

سميرة سعيد وهي على فكرة دائماً تساند الشباب و أهنئها بدوري بالألبوم الجديد، سميرة دائماً مذهلة ومتجددة وقدوة في مشوار الفن.

هل تفكر في ديو معها مستقبلاً؟

أتمنى ذلك لمَ لا ؟

كيف تستعد لرمضان؟

بالدعاء والصبر والتخطيط لبرنامج العمل، أنا أعمل في رمضان و لدينا سهرات لتقديمها ، أحب عملي سواء في رمضان أو خارج رمضان لأنني مقتنع بما أعمل طول الوقت .

تفتقد شيئاً في رمضان بالمشرق؟

رائحة الشباكية في درب السلطان الحي الذي عشت فيه ، و طبعاً هناك اختلاف في العادات، لكني أثرت في الآخرين و هم أيضاً أثروا بيوهذا تزاوج بين الثقافات .

هل تخضع لريجيم ؟

ضروري بعض الاحتياط و الرياضة للحفاظ على الرشاقة .

وشعرك؟

شعري هو هو لا يتغير قصصت منه قليلاً في العمرة كما تقضي الطقوس ، لكني أنا لن أتغير و الناس أحبوني كما أنا بجنوني .

اللوك مهم لربما تقضي الشهرة ببعض التغيرات؟

لا تداولت في الأمر كثيراً، لكني لا أحب أن أغير من شكلي و أبقى كما أنا عبد الفتاح الجريني المجنون .

وإن طلب منك حلقه لأسباب ما ؟

سأفكر كثيراً .. سأرفض لا محالة ، لأنه جزء مني .

الشهرة الآن هل تشكل لديك إزعاجاً ؟

أبداً ، الشهرة مبتغى كل فنان ، ومن أحبه الناس أحبه الله هي نعمة ومن لم يستطع أن يشكر الله عليها فلا يستحقها .

كيف تدبر أمورك اليوم ؟

بالتعامل اللطيف و التواصل المستمر مع الآخرين ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي و أظن أن الناس يتفهمون طبعاً أنك إنسان لديك أوقات ومزاج خاص بك . أنا سعيد بمحبة الناس وأتمنى أن أكون دائماً مساهماً في سعادتهم .

الأغنية الجديدة هي الطفرة التي كنت تنتظرها ؟

الحمد لله عشت نجاحات من قبل ، و لعل الطفرة حققتها الأغنية لكنها لا تعني أنني وصلت هي بداية أخرى نحو خطوات أخرى أقوى ، المهم هو الحفاظ على النجاح .

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