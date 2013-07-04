المعارضة السورية تدعو إلى المساعدة لإنقاذ مدينة حمص

وجه الائتلاف الوطنى السورى المعارض، مساء الخميس، نداءا للمساعدة والحصول على أسلحة لمنع سقوط مدينة حمص وسط سوريا، بنيران الجيش النظامى الموالى للرئيس بشار الأسد.

وأعلنت "فرح الاتاسى"، أحد أعضاء الائتلاف المجتمع فى إسطنبول، أمام الصحفيين "إنه نداء سياسى أخلاقى وإنسانى. ندعو إلى تدخل فورى لكسر الحصار المفروض على حمص".

ودعت الاتاسى إلى تزويد المقاتلين فى جبهة حمص وفى كل سوريا أسلحة متطورة لصد عدوان الأسد.

> وأضاف عضو آخر فى الائتلاف هو عبد الرحمن بترا "نوجه نداء إلى وسائل الإعلام لكى تولى الوضع فى سوريا المزيد من الاهتمام".