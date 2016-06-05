جمارك سفاجا تحبط أربعة محاولات تهريب ملابس عسكرية وطلقات رش ومنظار قناصة

أحبطت إدارة الحركة بجمرك ميناء سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة بسفاجا، أربعة محاولات تهريب لكمية من طلقات الرش ومنظار قناصة وكمية من الملابس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الممنوع حيازتها أو استيرادها أوتصديرها، وتحسبًا لاستغلالها فى أعمال غير مشروعة بالمخالفة للقانون وكمية من مستحضرات التجيمل والمستلزمات الطبية الممنوع استيرادها.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى اشتبه حسام مصطفى مأمور الحركة فى مشمول البوليصة رقم 50 ب الواردة من السعودية والمحرر عنها بيان جمركى أمتعة شخصية رقم 4584 باسم "م . ع .م"، وبالكشف تبين وجود منظار لبندقية قناصة و1000طلقة رش ممنوع استيرادها وبلغت قيمتها 10000 جنيه.

كما تم العثور على كمية من الملابس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الممنوع حيازتها أو استيرادها أوتصديرها بجانب تريلات عفش تمهيداً لتهريبها خارج الدائرة الجمركية.

واشتبه إسلام الخطيب رئيس قسم الإستخبارات الجمركية فى مشمول البوليصة رقم 20 ب الواردة من السعودية والمحرر عنهما بيان جمركى أمتعة شخصية رقم 5545 باسم "م . ع .أ" ومشمول البوليصة رقم 21 والمحرر عنهما بيان جمركى أمتعة شخصية رقم 5538 باسم "م . أ . م"، وتم تشكيل لجنة للكشف من حسام مصطفى وعصام عباس مأمورى الحركة، حيث تبين وجود كمية من مستحضرات التجميل والعطور بالشهادة الأولى بلغت قيمتها 20000 جنيه، كما تبين وجود كمية من المستلزمات الطبيه بالشهادة الثانية بلغت تعويضاتها 5000 جنيه.

ومن جانبه، قرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.