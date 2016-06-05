إلغاء إقلاع طائرة متجهة للرياض بسبب تدوين رقم باللون الأحمر فى "دورة المياه"

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى إقلاع الطائرة المصريةالمتجهة إلى الرياض ، وقامت سلطات الأمن بإعادة تفتيش الركاب والحقائب، وذلك بعد تلقيها بلاغا من طاقم الطائرة باكتشافهم تدوين رقم 800 على مرايا دورة مياه الطائرة ، وهو ما أثار شكوكهم وذلك قبل إقلاع الرحلة بدقائق من القاهرة .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن سلطات الأمن تلقت طلبا بإلغاء إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى الرياض من طراز أيرباص 330 وعليها 200 راكبا، وذلك بعد اكتشاف طاقم الطائرة تدوين رقم 800 باللون الأحمر على مرايا دورة المياه.

وأضافت المصادر أنه تم سحب الطائرة إلى ممر الطوارئ ، وتم استدعاء فرق المفرقعات المدعومة بالكلاب البوليسية، وتم إنزال جميع الركاب والبالغ عددهم 200 راكب والحقائب، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط الطائرة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات .