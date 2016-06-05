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بالصور.. ختام دورة "إعداد مراسل تلفزيونى" بأكاديمية اليوم السابع

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بالصور.. ختام دورة "إعداد مراسل تلفزيونى" بأكاديمية اليوم السابع بالصور.. ختام دورة "إعداد مراسل تلفزيونى" بأكاديمية اليوم السابع
اختتمت مساء أمس السبت، دورة إعداد مراسل تلفزيونى، التى نظمتها أكاديمية اليوم السابع، وقدمها الاعلامى حازم أبو السعود، كبير مذيعى التلفزيون المصرى ، بحضور دكتورة هدى درويش الأستاذ بجامعة الزقازيق، والكاتب الصحفى محمد ثروت، رئيس أكاديمية اليوم السابع.

وتسلم المشاركون، من خريجى وطلاب الجامعات المصرية والعربية، شهادات اجتياز الدورة التدريبية، وقال يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذى، إن الإقبال على الدورات الصحفية والإعلامية التى تعقدها ألأكاديمية يعكس مصداقيتها واستفادة المتدربين من برامجها المتعددة، مطالبا المشاركين بأن يسعوا إلى التفوق والتميز والبحث عن الأفضل فى حياتهم العملية والصبر حتى يحققوا ما يريدون.

وأضاف "أيوب"، أن المجال الصحفى ليس به أى نوع من المحسوبية، وأن الصحفى الجيد ذا الكفاءة هو من يجتاز كل صعوبات العمل.

من جانبهم عبر المشاركون فى دورة إعداد مراسل تلفزيونى عن مدى استفادتهم من الدورة وحرصهم على السير فى طريق الإعلام والعمل بها، موجهين الشكر لأكاديمية اليوم السابع ودورها فى تطوير مهارات شباب الإعلاميين.

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (8)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (9)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (10)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (11)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (12)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (13)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (14)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (15)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (1)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (2)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (3)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (4)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (5)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (6)

ختام دورة إعداد مراسل تلفزيونى بأكاديمية اليوم السابع (7)


>- بالصور.. ختام دورة "التحرير الصحفى" بأكاديمية اليوم السابع
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