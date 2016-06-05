كهرباء أسيوط: مديونيات مياه الشرب 12 مليونا والمطار أكثر الهيئات المتعثرة

قال المهندس حسن عبد القادر وكيل وزارة الكهرباء لقطاع جنوب بأسيوط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن بعض الهيئات والمصالح الحكومية تقوم بالتعثر فى سداد فواتير الكهرباء وإن مديرية الكهرباء بدورها تقوم بمطالبة تلك الهيئات وإنذارهم بالدفع، وفى حالة عدم الاستجابة ودفع الفواتير تقوم المديرية بفصل التيار الكهربى عن بعض الأماكن غير الحيوية التابعة لتلك المؤسسة، حتى يتم السداد.

وأضاف خلال تصريحه أن شركة المياه والشرب كان عليها مستحقات للكهرباء ومديونيات بحوالى 12 مليون جنيه، ونظرا لتسوية تلك المديونيات بنظام المقاصة فكان لهم أيضا مديونيات عند وزارة الأوقاف، فقامت مديرية الكهرباء بعمل المقاصة وتمت تسوية المديونيات الخاصة بالكهرباء لديهم عن طريق مديرية الأوقاف .

وأشار عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن مطار أسيوط من أكثر الهيئات التى تتعثر أحيانا فى الدفع وأحيانا أخرى تقوم الإدارة بدفع شهر وترك شهر، ويرجع ذلك إلى أن الفواتير الخاصة بشركات المرافق يتم دفعها عن طريق الإدارة بالقاهرة وهو ما يؤخر سداد تلك المستحقات.

وأضاف عبد القادر أن الحل الأمثل والوحيد للقضاء على مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء هو تركيب العداد مسبوق الدفع أو العداد الإلكترونى بالكارت المدفوع مقدما فى هذه الحالة يتابع المواطن بنفسه ما يتم استهلاكه من الكهرباء ويستطيع التحكم فى كمية الكهرباء المستهلكة، كما أن هذا العداد

>ساهم بشكل فعلى فى حل مشكلات كثيرة للمواطنين دائمى الشكوى من ارتفاع الفواتير .