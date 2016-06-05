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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض جهاز العروسين والملابس الجاهزة بدمنهور

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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض جهاز العروسين والملابس الجاهزة بدمنهور بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض جهاز العروسين والملابس الجاهزة بدمنهور
افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة مساء أمس السبت، معرض جهاز العروسين بمقر سينما النصر الصيفى بدمنهور.

واشتمل المعرض على أجنحة للمفروشات والملابس الجاهزة والمطرزات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية وكل ما يلزم المنزل والاسرة بمشاركة 30 شركة عارضة، تحت إشراف المحافظة والغرفة التجارية.

وأشاد محافظ البحيرة ومرافقيه بجودة المعروضات ووجه بأن تكون الأسعار مخفضة وفى متناول جميع المواطنين.

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (1)

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (2)

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (3)

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (4)

محافظ البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بدمنهور
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