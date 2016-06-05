بالصور .. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مساء أمس السبت، أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 15 طالبا ، وسلمهم شهادات تقدير ، والتقط معهم الصور التذكارية.

وأكدت فريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، بالغربية فى تصريحات صحفية أن المركز الأول حصلت عليه الطالب دنيا عبد الرافع مصطفي حمودة ، والمركز الثاني حصل عليه 6 طلاب ، والمركز الثالث حصل عليه 8 طلاب ، وإجمالي الأوائل 15 طالبا.

- محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.75%

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