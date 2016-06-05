أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور .. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

Google+ Print
بالصور .. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالصور .. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية
كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مساء أمس السبت، أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 15 طالبا ، وسلمهم شهادات تقدير ، والتقط معهم الصور التذكارية.

وأكدت فريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، بالغربية فى تصريحات صحفية أن المركز الأول حصلت عليه الطالب دنيا عبد الرافع مصطفي حمودة ، والمركز الثاني حصل عليه 6 طلاب ، والمركز الثالث حصل عليه 8 طلاب ، وإجمالي الأوائل 15 طالبا.

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (1)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (2)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (3)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (4)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (5)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (6)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (7)

اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية (8)


>- محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.75%
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365