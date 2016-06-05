بالصور.. مدير الأمن يوزع "كراتين" رمضان على الفقراء بكفر الشيخ

شهد قسم أول ومركز شرطة كفر الشيخ، مساء السبت، توزيع اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفرالشيخ، "كراتين" رمضان على المحتاجين والفقراء من الأهالى فى خيمة تم إقامتها أمام مركز شرطة كفر الشيخ، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

قال مدير الأمن، إن توزيع كراتين رمضان جاء لمشاركة الأهالى فرحتهم باستقبال شهر رمضان المبارك، وفى إطار خطة وزارة الداخلية لمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى والتكافل بين المواطنين خاصة مراعاة الفقراء والبسطاء والمحتاجين، مؤكداً أن الوزارة حريصة على رسم البسمة والفرحة على وجوه البسطاء فى كافة ربوع القرى والمدن.

وأضاف شلبى، أنه سيتم توزيع ألف كرتونة، دعماً لأواصر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين وتفعيل أطر التواصل الإيجابى.

من جانبه، قال محمد السيد محمد، من أهالى كفر الشيخ،:"نحن سعداء بتقديم مساعدات للمحتاجين وهذا ما نريده من رجال الشرطة أن تكون العلاقة بيننا علاقة قوية لتحقيق الأمن والإستقرار الذى نريده لمصرنا".

يذكر أن كرتونة رمضان تحتوى على" علبة سمنة، وزيت، وسكر، وأرز، زبيب، وتمر، أرز، ومكرونة".

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